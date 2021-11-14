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إيران.. السفارة الألمانية في طهران ترفض استقبال طلبات اللجوء للأفغان (صورة)

أخبار العالم

إيران.. السفارة الألمانية في طهران ترفض استقبال طلبات اللجوء للأفغان (صورة)
Reuters
أرشيف
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ظهر إعلان على سياج مدخل السفارة الألمانية في العاصمة طهران يخص اللاجئين الأفغان الموجودين في إيران، والذين خرجوا من بلادهم بعد استيلاء حركة "طالبان" في أغسطس على الحكم بأفغانستان.

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وجاء في الإعلان:" هل هربت لتوك من أفغانستان؟! السفارة الألمانية ليس لديها أي برنامج لقبول طلبات اللجوء.. لتقديم الطلب يجب أن تكونوا في ألمانيا.. السفارة لا تستطيع استلام أو دراسة هذه الطلبات".

وتابع الإعلان: "إذا كنتم من المدنيين المتعاونين مع القوات الأجنبية، أو من الصحفيين والنشطاء، يجب أن تتصلوا بالمنظمة التي كنتم على تعاون معها لأعلامها بأنكم في إيران، وإن كانت لديكم الشروط اللازمة للانتقال إلى ألمانيا، السفارة سوف تتصل بكم".

إيران.. السفارة الألمانية في طهران ترفض استقبال طلبات اللجوء للأفغان (صورة)

ومنذ أن سيطرت "طالبان" على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، نزح مئات آلاف الأفغان من البلاد.

وكانت نائبة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء ارشادي، قالت في أواخر الشهر الماضي، إن بلادها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: RT

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