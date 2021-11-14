 
مباشر

"داعش" يتبنى الهجوم على الشرطة الباكستانية قرب حدود أفغانستان

أخبار العالم

AP Pervez Masih
عنصر للشرطة الباكستانية - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqcf

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى أمس السبت بحياة اثنين من عناصر الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، قرب حدود أفغانستان.

وذكر "داعش" عبر وسائل الدعاية الخاصة به أنه فجر عبوة ناسفة أمس داخل حافلة للشرطة في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، أحدهما ضابط.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أكدت مقتل اثنين من عناصرها جراء هجوم أمس في باجور، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطي وطفل وثلاثة نساء، جراء هجوم آخر وقع في ضواحي مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان غرب البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية الهدنة المتفق عليها لمدة شهر بين حكومة إسلام آباد وحركة "تحريك طالبان باكستان".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا