مسؤول في الاتحاد الأوروبي يحذر من تعثر المفاوضات في قمة المناخ

حذر فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، المندوبين في قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب26" من أنهم يواجهون خطر التعثر قبل خط النهاية لمفاوضات القمة.

وحث تيمرمانس الدول على الحفاظ على هدفها المتمثل في إبقاء الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن مندوبي القمة ملزمون بحماية الأجيال القادمة من تغير كارثي للمناخ.

وكان المفاوض الصيني تشاو ينغ مين قال أمام قمة "كوب26" اليوم السبت إنه على الرغم من أن البيان الختامي المقترح من القمة "ليس مثاليا"، فإن بكين لا تريد سوى تعديلات طفيفة في الصياغة.

في المقابل، دعا المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري إلى ضمان عدم تغيير النص الوارد في مسودة المؤتمر بخصوص وقف دعم الوقود الأحفوري والتوسع في تمويل التكيف مع التغير المناخي.

المصدر: "رويترز"