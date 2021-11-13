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وسائل إعلام: سلطات ألمانيا تعبئ القوات المسلحة لمواجهة جائحة كورونا

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وسائل إعلام: سلطات ألمانيا تعبئ القوات المسلحة لمواجهة جائحة كورونا
Reuters FABIAN BIMMER
عناصر في القوات الألمانية.
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ذكرت وسائل إعلام في ألمانيا أن حكومة البلاد تنوي تعبئة 12 ألف عسكري حتى نهاية هذا العام لمساعدة الهيئات المدنية في التعامل مع الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "شبيغيل" أن القوات الاحتياطية المستنفرة ستقدم مساعدة لوجيستية في تنظيم عمليات إعادة التلقيح والفحص وإقامة المستشفيات المؤقتة عند الضرورة وكذلك منح خدمات النقل.

ومن المخطط، حسب الصحيفة، تعبئة 6 آلاف عسكري حتى أواخر نوفمبر الجاري مع تعبئة 6 آلاف آخرين بحلول عيد الميلاد.

ولم تؤكد السلطات رسميا هذه التقارير لكن قيادة القوات المسلحة الألمانية سبق أن قدمت مساعدة خلال الموجتين الثانية والثالثة من الجائحة.

وتواجه ألمانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسجلت البلاد في الإحصائية اليومية الأخيرة 45 ألف مصاب و228 متوفيا وسط فرض السلطات قيودا على رافضي التطعيم ضد المرض.

المصدر: وكالات

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