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تركيا تعلن القبض على عضو ينتمي لـ "داعش" مدرج في القائمة الحمراء

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تركيا تعلن القبض على عضو ينتمي لـ
Reuters
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن السلطات التركية ألقت القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم "داعش" مدرج في "القائمة الحمراء" للمطلوبين أثناء محاولته العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.

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وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم السبت، مواصلة قوات الأمن مكافحة الإرهاب على الحدود.

وأضافت: "قوات حرس الحدود قبضت على شخصين كانا يحاولان العبور إلى بلادنا بشكل غير قانوني من سوريا، أحدهما عضو في "داعش" ومدرج في القائمة الحمراء".

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

المصدر: الأناضول

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