كييف تعقد اتفاقية مع لندن حول بناء زوارق حاملة للصواريخ من أجل البحرية الأوكرانية

وقع سفير أوكرانيا في لندن، فاديم بريستايكو، اتفاقية إطارية مع الجانب البريطاني تقتضي تخصيص موارد مالية لبناء 8 زوارق حاملة للصواريخ، لحساب أوكرانيا، بحسب موقع ZN.UA الأوكراني.

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وكان السفير بريستايكو أعلن في أكتوبر الماضي أن السلطات الأوكرانية تتوقع الحصول من بريطانيا على تقنيات ضرورية لبناء سفن جديدة وأسلحة صاروخية خاصة بها.

وفي يونيو الماضي وقعت أوكرانيا مع بريطانيا مذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في تصميم وبناء سفن حربية على الأراضي الأوكرانية والبريطانية وبناء قاعدتين تابعتين للقوات البحرية الأوكرانية.

وقال الموقع الإخباري الأوكراني، اليوم السبت، أن الاتفاقية الإطارية التي وقعها بريستايكو بتوجيه من الحكومة، تقتضي تخصيص التمويل اللازم لبناء ثمانية زوارق حاملة للصواريخ، وشراء أوكرانيا كاسحتي ألغام من المملكة المتحدة، وبناء قاعدتين بحريتين في الأراضي الأوكرانية. وأوضح موقع ZN.UA أن الحديث يدور عن قرض بقيمة 1,7 مليار جنيه أسترليني تقدمه بريطانيا لأوكرانيا لمدة 10 سنوات.

المصدر: "نوفوستي"