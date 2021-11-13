أمطار غزيرة تعرض مناطق من جنوب شرق أستراليا لخطر الفيضانات والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، حالة التأهب القصوى في مناطق كبيرة من جنوب شرق البلاد استعدادا لفيضانات كبيرة، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في تخطي مياه الأنهار لضفافها.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس أكثر قسوة في الأيام المقبلة.

وصدرت تحذيرات من فيضانات بالنسبة لعدد من الأنهار في مناطق من كوينزلاند، وأغلب مناطق ولاية نيو ساوث ويلز، فيما تتركز أكثر المخاوف على المناطق الواقعة على طول نهر لاكلان في وسط غرب نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، عن فيليس ميلر، رئيس بلدية فوربز، التي يبلغ عدد سكانها 8500 نسمة على نهر لاكلان قوله "نستعد لفيضانات كبيرة".

Reuters

وهناك مخاوف من حدوث فيضانات كبيرة أيضا في ولاية فيكتوريا بشرق البلاد، إذ قال خبراء الأرصاد الجوية إنه تم إصدار تحذيرات باحتمال وقوع فيضانات في معظم أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار والطقس العنيف طوال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: رويترز