طالب أفغاني يصل من روسيا إلى حدود بيلاروس مع بولندا بحثا عن شقيقه

روى طالب أفغاني يدرس في جامعة روسية لـRT قصته التي أدت به إلى حدود بيلاروس مع بولندا، حيث يحتشد حاليا آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

وذكر هذا الشاب الذي قال إنه طالب في إحدى الجامعات الروسية، في حوار حصري مع RT، أنه وصل حدود بيلاروس قادما من موسكو، بحثا عن شقيقه بين المهاجرين.

وأوضح الشاب أنه فقد الاتصال مع شقيقه منذ وقت طويل، لكن أصدقاءه في أفغانستان الذين لا يزال على تواصل معهم نصحوه بالبحث عن شقيقه المفقود بين المهاجرين المحتشدين عند حدود بيلاروس مع بولندا.

وأشار الشاب إلى أن حراس الحدود البيلاروسيين، عندما أوضح لهم قصته، سمحوا له بدخول المخيم العشوائي الذي أقامه المهاجرون عند حدود بيلاروس مع بولندا، لكنه لم يعثر على شقيقه، مضيفا أنه يضطر إلى العودة لموسكو لاستئناف التعليم.

المصدر: RT