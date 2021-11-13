إريتريا تدين العقوبات الأمريكية ضدها وتعتبرها غير مشروعة

أعربت إريتريا عن إدانتها للعقوبات الأمريكية ضدها، واعتبرتها غير مشروعة ولا أخلاقية.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان للحكومة، اليوم السبت، إن "العقوبات الأمريكية أحادية، وتجعل من إريتريا كبش فداء على أساس مزاعم كاذبة، وتتعارض مع القانون الدولي، كما أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال الشعوب".

وأضافت أن الهدف الأساسي للعقوبات هذه غير المشروعة وغير الأخلاقية هو "التأثير على الشعب والتسبب في معاناته لإحداث اضطرابات سياسية وعدم استقرار".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى مقرها إريتريا، لزيادة الضغط على أطراف الصراع، في وقت تسعى فيه واشنطن لوضع نهاية للقتال الدائر في شمال إثيوبيا (بأقليم تيغراي).

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت الجيش الإريتري والحزب الحاكم وهو "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، والمستشار الاقتصادي للحزب، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، على القائمة السوداء، متهمة الجميع بالمساهمة في الصراع المشتعل بإثيوبيا المجاورة.

المصدر: وزارة الإعلام الإريترية