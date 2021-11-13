وسائل إعلام تركية: الحكم بحبس زوجة سياسي تركي مسجون لاتهامها بالتلاعب في تقرير طبي

أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية بأن محكمة تركية قضت بحبس زوجة السياسي البارز المسجون، صلاح الدين دمرداش، عامين ونصف العام، بعد ثبوت اتهامها بـ"التلاعب في تقرير طبي".

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وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الصحيفة التركية قولها: إن "محاميي باشاك دمرداش (44 عاما) ذكروا في بيان أن المحكمة أصدرت هذا الحكم بحقها بسبب تاريخ غير صحيح لتقرير طبي أصدره طبيب في ولاية ديار بكر في جنوب شرق البلاد في عام 2015".

ويقضي صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" التركي المعارض، وهو حزب مؤيد للأكراد في البلاد، وأحد أشهر السياسيين في تركيا، يقضي عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام بعد توجيه اتهامات له تتعلق بـ"الإرهاب" ينفي هو ارتكابها.

ولم يتسن التواصل مع محاميي السيدة باشاك للتعقيب.

وقال ناتشو سانتشيث آمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا إن الحكم على زوجة دمرداش يبدو "مسيسا".

وكتب على "تويتر": "السجن لمدة عامين ونصف بسبب خطأ كتابي فحسب يتعلق بتقرير طبي أمر مروع ويبدو بعيدا كل البعد عن المنطق".

وقالت صحيفة "جمهوريت" إن "باشاك ستظل مطلقة السراح في انتظار الطعن على الحكم بحبسها"، وذكر فريق الدفاع عنها أن ثمة خطأ وقع في السجلات يمكن تصحيحه بفحص سجل المواعيد في مركز الرعاية الصحية المحلي.

المصدر: رويترز