باكستان تسمح بمرور المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان عبر أراضيها

أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، باستعداد إسلام أباد لبحث مسألة إيصال شحنات القمح الإنسانية من الهند إلى أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية كاستثناء.

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وكتب المكتب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الجمعة: "أفاد رئيس الوزراء بأن باكستان في الظروف الحالية ستدرس إيجابيا طلب أشقائنا الأفغان حول نقل القمح الذي اقترحته الهند، عبر الأراضي الباكستانية، كاستثناء، للأغراض الإنسانية ووفق الترتيبات التي ستضع لاحقا".

وتوجهت الهند إلى باكستان في أكتوبر الماضي بطلب للسماح بمرور قوافل الشاحنات المحملة بـ 50 ألف طن من القمح إلى أفغانستان. وعبرت نيودلهي عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية واسعة للشعب الأفغاني، غير أن باكستان لم تسمح تقليديا بمرور الشحنات من الهند إلى أفغانستان عبر أراضيها.

وكانت مسألة السماح بدخول الشاحنات الهندية المليئة بالقمح والمخصصة لأفغانستان محل بحث أثناء زيارة وفد حركة طالبان برئاسة وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، إلى إسلام أباد. ووصل متقي إلى باكستان الأربعاء الماضي بزيارة تستغرق 3 أيام، والأربعاء الماضي جرى في إسلام أباد لقاء في شكل "الترويكا +" حول أفغانستان بحضور ممثلين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وباكستان، بالإضافة إلى وفد من حركة طالبان. وفي اليوم نفسه التقى متقي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

المصدر: تاس