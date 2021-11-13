لحظة اقتراب مروحية إيرانية من سفينة أمريكية أثناء عملية استطلاع في مياه الخليج (فيديو)

نشر الإعلام الايراني اليوم مقطع فيديو لحظة اقتراب مروحية ايرانية من سفينة أمريكية في أثناء عملية استطلاع يمياه الخليج.

وبحسب مراسلنا، فإن المروحية الإيرانية في عملية استطلاع اقتربت من سفينة أمريكية من نوع LHD-2 ، وذلك في مدخل الخليج العربي.

المصدر: RT