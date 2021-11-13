الصين تحذر واشنطن من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى عدم تأييد ودعم استقلال تايوان، منوهة بأن دعم الحكومة الأمريكية لقوى استقلال تايوان سيؤدي لتدمير السلام في مضيق تايوان.

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت إن الوزير وانغ يي طلب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عدم "إرسال إشارات خاطئة" إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "لقد أثبت التاريخ والواقع بالفعل بشكل كامل أن استقلال تايوان هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان. وأي تواطؤ ودعم للقوى المؤيدة للاستقلال في تايوان يقضي على السلام في مضيق تايوان، وفي النهاية سيحصدون ما زرعوه".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراء" (لم يحدده) إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.

من جهته قال الجيش الصيني يوم الثلاثاء إنه أجرى دورية استعداد قتالي في اتجاه مضيق تايوان، بعد أن دانت وزارة الدفاع الصينية زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

المصدر: رويترز، تاس