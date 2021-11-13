احتجاز مواطن روسي في هولندا بطلب من واشنطن

رفضت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، التعليق على احتجاز المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، في هولندا بطلب من الجانب الأمريكي.

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قالت المتحدثة باسم الوزارة، نيكول نافاس أوكسمان: "نرفض التعليق، شكرا".

وأفاد أركادي بوخ، محامي المواطن الروسي المحتجز، لوكالة "تاس" سابقا، أن احتجاز دوبنيكوف تم بسبب اتهامه بتبييض الأموال لصالح المجرمين الإلكترونيين.

وأكد أن دفاع الروسي المحتجز يعارض تسليمه إلى الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا يستبعد أن تتم الموافقة على ذلك. ودقق أن موكله قد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما، إذا أدين في الولايات المتحدة. وشدد على أن جانب الدفاع سيصر على أن دوبنيكوف "لم يعرف شيئا، ولم يعرف من أين جاءت هذه النقود، وأنه كان يعمل وفق القانون الروسي".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا، باحتجاز دوبنيكوف في أمستردام بطلب من وزارة العدل الأمريكية. وأضافت أن السلطات الأمريكية تتهم المواطن الروسي بتبييض الأموال لصالح مجموعة المجرمين الإلكترونيين التي أطلق عليها اسم "Ryuk" وتلقيه مكافأة بقيمة 400 ألف دولار في شكل بيتكوين. وأشارت إلى أنه من الممكن أن تقف مجموعة "Ryuk" وراء سلسلة من الهجمات باستخدام فيروسات خاصة على نظام الصحة الأمريكي في عام 2020، مؤكدة وجود مزاعم بأن المجموعة حصلت على ملايين الدولارات من ضحايا هجماتها.

المصدر: نوفوستي