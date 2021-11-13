الخارجية الصينية: رئيسا الصين وأمريكا يلتقيان افتراضيا يوم الثلاثاء

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقدان قمة افتراضية صباح الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ إن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة إن الزعيمين سيعقدان الاجتماع الافتراضي مساء الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة لمناقشة "سبل إدارة المنافسة الثنائية بشكل يتسم بالمسؤولية" و"العمل معا حيث تتوافق مصالحنا".

المصدر: رويترز