وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بكورونا
Reuters RICARDO MORAES
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قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 21 مليونا و939196 إصابة منذ بداية الجائحة و610491 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.
المصدر: وكالات
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