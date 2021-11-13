بايدن: الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في بيلاروس
Reuters LEAH MILLIS
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الوضع في بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بايدن للصحفيين: "نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. وأبلغنا روسيا وبيلاروس بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة".
ويأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين والإفريقيين.
واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بشن "هجوم هجين" عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس.
المصدر: "رويترز"
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