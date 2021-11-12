صحيفة يونانية تقول إن أردوغان يلاحق جنائيا 4 من موظفيها

ذكرت صحيفة "Dimokratia" اليونانية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأ ملاحقة جنائية لـ4 من موظفيها.

وقالت الصحيفة، في بيان نشرته الجمعة، إن أردوغان رفع دعوى قضائية ضدها تشمل 4 موظفين فيها "قد يواجهون السجن لمدة قد تصل حتى 5 سنوات"، مبينا أنهم متهمون "بارتكاب جريمة إهانة الرئيس التركي".

وتابعت: "هذا يمثل انتهاكا سافرا لحرية الصحافة، إنه أول حالة لعمل الإدارة التركية ضد صحيفة يونانية غير منتشرة في تركيا".

ويأتي هذا التحرك ردا على نشر "Dimokratia" في 18 سبتمبر 2020 مقالا افتتاحيا كتب فيه بخط كبير نداء إلى أردوغان باللغة التركية تضمن إهانة إلى الرئيس التركي، ولأولئك الذين لا يتحدثون بالتركية قدم المحررون حاشية توضيحية مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

المصدر: وكالات