"فرونتكس": على الاتحاد الأوروبي أن يستعد للمزيد من المهاجرين

دعا مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" فابريس ليجيري، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتدفق المزيد من المهاجرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروس.

وقال ليجيري في حديث لوكالة "رويترز": "يمكننا أن نرى بناء على تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة وليس هناك أي توجه لوقف التصعيد... وعلينا أن نكون مستعدين لنواجه هذا الوضع لفترة طويلة".

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وأشار مدير الوكالة إلى أنها تدرس تقديم الصور من الأقمار الصناعية لبولندا لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين.

وتخطط الوكالة أيضا لمساعدة بولندا في إعادة الهاجرين إلى بلدانهم.

واعتبر ليجيري أن الأزمة التي تواجهها بولندا حاليا، لها طابع جيوسياسي، وهناك حاجة لقرار سياسي من أجل صياغة الخطوات الضرورية لدعم البلدان مثل بولندا.

المصدر: "رويترز"