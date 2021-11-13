"عيد ميلاد سعيد".. رسالة تقدير من برج إيفل للـ"يونيسكو"

قدمت باريس التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" من خلال عرض ضوئي على برج إيفل يوم الجمعة في احتفال بالذكرى الـ75 لميلاد المنظمة.

وفي إشارة إلى الصداقة بين العاصمة الفرنسية والمنظمة التي تستضيفها منذ عام 1946، عرض البرج عبارة "75 سنة" جنبا إلى جنب مع شعار "اليونيسكو"، وهو عبارة عن معبد يوناني بطراز بديع، و"رمز للأمل في عالم يسوده السلام"، حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان هذا العرض الخفيف فقرة من مراسم أكبر اشتملت على زيارات أكثر من 20 رئيس دولة وعرض لأعمال المصور البرازيلي سيباستياو سالفادو في مقر المنظمة.

وتشتهر "اليونيسكو"، التي تأسست وسط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية التراث الثقافي المشترك للبشرية كلها، باختيار المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها، من جزر غالاباغوس إلى مقابر تمبكتو.

وانتُخبت أودري أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، مديرة عامة لها لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات