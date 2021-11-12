مصدر: دبلوماسي أوروبي بحث أزمة المهاجرين مع الخارجية البيلاروسية
أفادت مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن دبلوماسيا أوروبيا أجرى مباحثات مع وزارة الخارجية البيلاروسية بشأن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.
وقال المصدر للصحفيين، إن الاتصال جرى صباح اليوم الجمعة بين ممثل مكتب السياسة الخارجية الأوروبي ونائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك.
وأضاف المصدر أن موقف الاتحاد الأوروبي في الحديث كان يتمثل في أن "هذا هجوم هجين، ويجب وقفه".
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم بيلاروس بخلق أزمة المهاجرين على حدود بولندا وليتوانيا، معتبرا ذلك "هجوما هجينا" على الاتحاد من قبل سلطات مينسك.
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب تدفق المهاجرين على حدوده عبر الأراضي البيلاروسية.
المصدر: "نوفوستي"
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