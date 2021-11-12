 
مباشر

مصدر: دبلوماسي أوروبي بحث أزمة المهاجرين مع الخارجية البيلاروسية

أخبار العالم

مصدر: دبلوماسي أوروبي بحث أزمة المهاجرين مع الخارجية البيلاروسية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq2o

أفادت مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن دبلوماسيا أوروبيا أجرى مباحثات مع وزارة الخارجية البيلاروسية بشأن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

وقال المصدر للصحفيين، إن الاتصال جرى صباح اليوم الجمعة بين ممثل مكتب السياسة الخارجية الأوروبي ونائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك.

وأضاف المصدر أن موقف الاتحاد الأوروبي في الحديث كان يتمثل في أن "هذا هجوم هجين، ويجب وقفه".

إقرأ المزيد
مينسك: بولندا ودول أخرى تريد إثارة نزاع وجر أوروبا إليه
مينسك: بولندا ودول أخرى تريد إثارة نزاع وجر أوروبا إليه

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم بيلاروس بخلق أزمة المهاجرين على حدود بولندا وليتوانيا، معتبرا ذلك "هجوما هجينا" على الاتحاد من قبل سلطات مينسك.

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب تدفق المهاجرين على حدوده عبر الأراضي البيلاروسية.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا