السعودية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بمركز لصيانة السيارات
RT @haramainrailway
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نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم مساء الجمعة، اندلع في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة.
ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
أخمد مدني #المدينة_المنورة حريقاً نشب في مركز لصيانة السيارات ،ولم ينتج عنه إصابات -ولله الحمد - . pic.twitter.com/rXKK8Jwyia— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 12, 2021
المصدر: RT
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