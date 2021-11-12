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السعودية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بمركز لصيانة السيارات

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السعودية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بمركز لصيانة السيارات
RT @haramainrailway
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نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم مساء الجمعة، اندلع في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة.

ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: RT

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