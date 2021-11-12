إسبانيا.. نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي بممثل بروكسل في المحادثات النووية

التقى اليوم الجمعة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، بأنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، في مبنى السفارة الإيرانية بمدريد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري كني قوله إن "إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني هو نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات".

وفي حوار مع شبكة "برس تي في" الإيرانية، أشار باقري كني إلى أن "الأمريكيين لم يلحقوا الضرر بالجمهورية الإسلامية فحسب من خلال انتهاكهم الاتفاق النووي، لكنهم أضروا أيضا بالدول أخرى، بسبب تفاعلاتها الاقتصادية مع إيران".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصل باقري كني إلى العاصمة الإسبانية، في آخر محطة من جولته الأوروبية بصفة كبير المفاوضين الإيرانيين، من أجل التمهيد لاستمرار محادثات فيينا.

المصدر: "إرنا"