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الجراد ينضم إلى قائمة الطعام في دول الاتحاد الأوروبي

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الجراد ينضم إلى قائمة الطعام في دول الاتحاد الأوروبي
Reuters
أرشيف
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أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة، اليوم الجمعة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

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وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة "آمنة" بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة لقائمتها في يونيو.

ومن المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا، حسب "رويترز".

وقالت المفوضية الأوروبية، التي أجازت تناول الجراد المهاجر كغذاء بشري، إنه سيتم تسويق الجراد كوجبة خفيفة أو كمكون غذائي إما في أشكال مجففة أو مجمدة بعد إزالة الأجنحة والأرجل أو كمسحوق.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.

المصدر: "رويترز"

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