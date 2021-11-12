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بعد دعوته إلى الإليزيه.. رجل إطفاء فرنسي متقاعد يقوم بحركة غير متوقعة أمام القصر الرئاسي (فيديو)

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بعد دعوته إلى الإليزيه.. رجل إطفاء فرنسي متقاعد يقوم بحركة غير متوقعة أمام القصر الرئاسي (فيديو)
Video Screenshot
قصر الإليزيه
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل إطفاء فرنسي متقاعد بحركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه الذي دُعي إليه بمناسبة مأدبة خاصة بالمحاربين القدامى.

وأظهر المقطع رجل الإطفاء المتقاعد وهو يؤدي حركة الوقوف على الرأس أمام مدخل القصر الرئاسي أمس الخميس، حيث طلب من مرافقيه أخذ صورة تذكارية له في هذا الوضع.

ويمكن سماع أحد حراس القصر وهو يوبخ الرجل على فعلته، حيث طلب منه عدم تكرار فعلته أو أخذ صور أمام القصر.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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