بريطانيا ترسل عسكريين إلى حدود بولندا مع بيلاروس وسط تصاعد أزمة المهاجرين

أكدت وزارة الدفاع البريطانية إرسالها عسكريين إلى حدود بولندا مع بيلاروس بطلب من وارسو، على خلفية أزمة المهاجرين المتصاعدة هناك.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حسابها في "تويتر" أن فريقا صغيرا من العسكريين البريطانيين انتشر، بموجب اتفاق مبرم مع الحكومة البولندية، بغية دراسة إمكانية "تقديم الدعم الهندسي للتعامل مع الوضع الحالي عند حدود بيلاروس".

🇬🇧 and 🇵🇱 have a long history of friendship and are @NATO allies.



A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021

ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشزاك، عبر "تويتر" اليوم أن عسكريين من قوات الهندسة البريطانية ستتعامل مع الجيش البولندي في تثبيت السياج عند الحدود مع بيلاروس.

Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021

ونشرت بولندا آلاف العسكريين عند الحدود لمنع آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي والذين جاؤوا غالبا من بلدان الشرق الأوسط من اجتياز الحدود، وسط تبادل الاتحاد الأوروبي ومينسك اتهامات بافتعال أزمة الهجرة.

المصدر: RT