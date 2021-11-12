أردوغان يدعو قادة "المجلس التركي" إلى تخفيف وطأة الحصار والعزلة المفروضين على قبرص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، إنه يعول على دعمهم في تخفيف العزلة والحصار المفروضين على القبارصة الأتراك.

وشدد أردوغان خلال افتتاح مبنى "المجلس التركي" في اسطنبول اليوم الجمعة، على أن القبارصة الأتراك يعدون جزءا لا يتجزأ من العالم التركي.

وحضر حفل الافتتاح، رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

كما حضر كذلك الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والأمين العالم للمجلس التركي بغداد أمرييف.

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر عام 2009، تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وهنغاريا بصفة مراقب.

المصدر: "الأناضول"