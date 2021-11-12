الاتحاد الأوروبي قلق من مزاعم "حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا"

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية اليوم الجمعة "نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما". وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير عن قلق واشنطن من احتمال أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا.

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وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى أن تحركات لقوات داخل روسيا هي أحد أسباب قلق الولايات المتحدة. ونفى الكرملين اليوم الجمعة التقرير قائلا إن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة على تقرير لوكالة "بلومبيرغ"ومفاده أن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من خطط روسيا "غزو أوكرانيا"، بالقول: "مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر من حدة التوترات، ولا تشكل روسيا خطرا على أحد".

المصدر: رويترز، RT