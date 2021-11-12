تركيا وأوكرانيا توقعان عقدا لتوريد محركات للطائرات بدون طيار
Reuters
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أعلنت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات الهجومية عن توقيع عقد مع الشركة الأوكرانية "إیفتشیتكو بروغرس" لتزويد محركات لطائرات بدون طيار.
وقالت الشركة: "لقد وقعنا عقدا مع شركة Ivchenko-Progress الأوكرانية (المتخصصة في تصميم وتصنيع محركات الطائرات والمروحيات) لتوريد المحركات التوربينية AI-322F ودمج المحركات التوربينية AI-25TLT لمشروعنا لإنتاج الطائرات بدون طيار".
يشار إلى أنه تم توقيع العقد خلال معرض "SAHA EXPO" للصناعات الدفاعية في اسطنبول التركية.
المصدر: "نوفوستي"
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