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تركيا وأوكرانيا توقعان عقدا لتوريد محركات للطائرات بدون طيار

أخبار العالم

تركيا وأوكرانيا توقعان عقدا لتوريد محركات للطائرات بدون طيار
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
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أعلنت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات الهجومية عن توقيع عقد مع الشركة الأوكرانية "إیفتشیتكو بروغرس" لتزويد محركات لطائرات بدون طيار.

وقالت الشركة: "لقد وقعنا عقدا مع شركة Ivchenko-Progress الأوكرانية (المتخصصة في تصميم وتصنيع محركات الطائرات والمروحيات) لتوريد المحركات التوربينية AI-322F ودمج المحركات التوربينية AI-25TLT لمشروعنا لإنتاج الطائرات بدون طيار".

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يشار إلى أنه تم توقيع العقد خلال معرض "SAHA EXPO" للصناعات الدفاعية في اسطنبول التركية.

المصدر: "نوفوستي"

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