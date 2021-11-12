تركيا وأوكرانيا توقعان عقدا لتوريد محركات للطائرات بدون طيار

أعلنت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات الهجومية عن توقيع عقد مع الشركة الأوكرانية "إیفتشیتكو بروغرس" لتزويد محركات لطائرات بدون طيار.

وقالت الشركة: "لقد وقعنا عقدا مع شركة Ivchenko-Progress الأوكرانية (المتخصصة في تصميم وتصنيع محركات الطائرات والمروحيات) لتوريد المحركات التوربينية AI-322F ودمج المحركات التوربينية AI-25TLT لمشروعنا لإنتاج الطائرات بدون طيار".

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يشار إلى أنه تم توقيع العقد خلال معرض "SAHA EXPO" للصناعات الدفاعية في اسطنبول التركية.

المصدر: "نوفوستي"