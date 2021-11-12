المفوضية الأوروبية ترحب بقرار تركيا تقييد السفر الجوي لبعض الجنسيات إلى بيلاروس

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، اليوم الجمعة بالخطوة التي اتخذتها هيئة الطيران المدني التركية لتقييد سفر بعض الجنسيات إلى بيلاروس.

إقرأ المزيد

وقال شيناس، الذي يزور بيروت في محطته الثانية ضمن جولة لدول يضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين إلى بيلاروس، إن "الرحلات الجوية من تركيا يجب أن تنخفض إلى الصفر من 17 بعد القرار".

كما صرحت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، ضمن سياق الترحيب بالقرار التركي، بأن "الخطوط الجوية العراقية قد تعهدت بأنها لن تستأنف الرحلات إلى مينسك، وأن اتحاد النقل الجوي الدولي أعرب عن دعمه الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة تهريب البشر".

وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، إن "الخطوط الجوية التركية، إحدى شركات الطيران الدولية الرئيسية التي تسير رحلات إلى مينسك، وافقت على تعليق مبيعات تذاكر سفر المهاجرين من الشرق الأوسط الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر بيلاروس".

وأعلنت شركة الطيران البيلاروسية الحكومية "بيلافيا" في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها تعلق نقل المسافرين حاملي جنسيات العراق وسوريا واليمن إلى البلاد من تركيا، على خلفية أزمة الهجرة المتصاعدة عند حدود بيلاروس.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مواطني العراق وسوريا واليمن لن يستطيعوا اعتبارا من اليوم الجمعة 12 نوفمبر اعتلاء رحلاتها من تركيا إلى بيلاروس، لافتة إلى أن بإمكان الذين طالهم هذا الإجراء استعادة أثمان تذاكرهم في مكان اقتنائها.

وأشارت "بيلافيا" إلى أن هذا الإجراء يأتي تلبية لقرار الشركات المختصة في تركيا.

المصدر: رويترز+تاس+نوفوستي