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عمليات بحث جارية عن سائح إسرائيلي مفقود في المكسيك

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عمليات بحث جارية عن سائح إسرائيلي مفقود في المكسيك
Reuters
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فقد أثر سائح إسرائيلي بعد أن سقط في نهر قرب حدود المكسيك وغواتيمالا، من ارتفاع خمسة أمتار وجرفه تيار الماء المتدفق بقوة.

وأفيد بأن الإسرائيلي ياناي ريمون البالغ من العمر 25 عاما، وهو من مدينة سديروت، مفقود منذ يوم الأربعاء، بعد أن أبلغ صديق كان يرافقه أنه سقط في النهر وجرفه التيار نحو شلال.

وذكر أن وحدات بحث وإنقاذ محلية إضافية أرسلت للعثور على السائح الإسرائيلي، كما  وصل هيليك ماغنوس، الذي يوصف بأنه أحد كبار خبراء البحث والإنقاذ في إسرائيل، مع فريق للمساعدة في جهود البحث.

عمليات بحث جارية عن سائح إسرائيلي مفقود في المكسيك
ynetnews.com

وصرّح والد صديق السائح المفقود أن الشابين ذهبا في رحلة مع أصدقاء آخرين، مضيفا قوله: "كانت هناك نقطة يتعين عليهما فيها عبور النهر، وفي تلك الأثناء انزلق ياناي ريمون وسقط وانجرف في تيار قوي ثم إلى شلال".

المصدر: ynetnews.com

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