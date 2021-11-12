الدفاع الروسية: أرسلنا وحدة من المظليين إلى بيلاروس لإجراء تدريبات مشتركة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أرسلت اليوم الجمعة وحدة من المظليين إلى بيلاروس لإجراء التدريبات والمناورات المشتركة مع القوات البيلاروسية في منطقة غرودنو الحدودية.

وقالت الإدارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 12 نوفمبر ، كجزء من فحص مفاجئ للجاهزية القتالية للقوات الجوية، ستقوم وحدة فرعية من المظليين الروس بهبوط عملي على موقع هبوط في منطقة غرودنو في بيلاروس".

وأضافت أن الوحدة ستشارك في تدريب تكتيكي مشترك مع وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية.

وتابع البيان: "لضمان الهبوط، تشارك طائرات النقل العسكري من طراز إيل 76 التابعة للقوات الجوية الروسية وتتواجد حاليا في المجال الجوي لبيلاروس بعد أن أقلعت من قواعدها في الأراضي الروسية".

ولفت البيان إلى أنه بعد الهبوط وتنفيذ مهام التدريب القتالي مع وحدات القوات المسلحة البيلاروسية، سيعود المظليون الروس إلى قواعدهم في روسيا.

المصدر: إنترفاكس