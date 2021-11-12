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نيويورك.. القبض على رجل وجه تهديدا بالقتل لعضو بالكونغرس

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نيويورك.. القبض على رجل وجه تهديدا بالقتل لعضو بالكونغرس
المصدر: وكالات
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، بعد أن زعم أنه وجه تهديدا بالقتل لعضو الكونغرس أندرو جاربارينو.

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ووفقا لقسم شرطة مقاطعة ناسو، فقد تم توقيف كينيث غاسبر، 64 عاما، المتهم بتوجيه تهديدات إلى أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الثلاثة عشر الذين أيدوا مشروع قانون البنية التحتية والبالغة قيمته 1.2 تريليون دولار.

وأفادت السلطات بأن غاسبر تصرف بهذا الشكل لأنه لم يوافق على "تصويت الكونغرس الأخير".

وصوت غابارينو، لصالح مشروع قانون البنية التحتية في 5 نوفمبر، مع العشرات من زملائه في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي.

المصدر: NEWYORKPOST

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