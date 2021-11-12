بلينكن يبدأ جولة إفريقية وملفات السودان وإثيوبيا والصومال ضمن الأجندة

أكدت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن يغادر البلاد الأسبوع القادم بجولة إفريقية ستشمل كينيا ونيجيريا والسنغال.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن جولة بلينكن ستستغرق من 15 حتى 20 أكتوبر، تأكيدا لـ"العمق والنطاق الواسع" لعلاقات واشنطن مع شركائها الأفارقة.

ووفقا لبيان الوزارة، سيعمل بلينكن خلال الجولة على تقييم التعاون الأمريكي-الإفريقي بشأن الأولويات العالمية المشتركة، منها إنهاء جائحة فيروس كورونا وإعادة بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولا ومكافحة أزمة المناخ و"إحياء الديمقراطيات وإحلال السلام والأمن".

وسيجري بلينكن خلال الجولة محادثات مع رؤساء كينيا ونيجيريا والسنغال، أوهورو كينياتا، ومحمد بخاري، وماكي سال، ووزراء خارجيتها، رايتشيل أومامو، وجيفري أونياما، وعائشة تال صال، ومسؤولين آخرين.

وأكد البيان أن محادثات وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الكينية نيروبي ستتناول ملفات تهم كلا الدولتين كعضوين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك قضايا إثيوبيا والصومال والسودان.

المصدر: RT