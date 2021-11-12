الكرملين يعلق على تصريحات لوكاشينكو "بوقف إمداد الغاز إلى أوروبا عبر بيلاروس"

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعليقا على تصريح رئيس بيلاروس ألكسندرلوكاشينكو حول إمكانية وقف إمداد الغاز لأوروبا عبر بلاده إنه "لم يتم التنسيق حول ذلك مع الكرملين".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: " تصريح لوكاشينكو بشأن احتمال وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا (عبر بيلاروس) لم يناقش ولم يتم التنسيق بخصوص هذا الشأن مع الكرملين.. روسيا كانت وستكون دولة تفي بالتزاماتها تجاه تزويد المستهلكين في أوروبا".

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وأكد بيسكوف، "كانت روسيا وستظل دولة تفي بجميع الالتزامات لتزويد المستهلكين الأوروبيين بالغاز والوفاء بالالتزامات التعاقدية. موثوقية روسيا كمورد وكشريك في العقود الحالية والمستقبلية أمر لا شك فيه".

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد هدد الاتحاد الأوروبي أمس الخميس عبر تصريحاته خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الببيلاروسية، باحتمالية وقف خط إمداد نقل الغاز من يامال الروسية، الذي يمر عبر أراضي بيلاروس، إلى أوروبا، في حال فرضت الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروس، في ظل التوتر الحاصل جراء أزمة الهجرة غير الشرعية على الحدود البيلاروسية مع بولندا ولاتفيا.

ودعا لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي للتفكير مليا قبل فرضه أي عقوبات، منوها بأن بلاده "لن تغفر" للاتحاد الأوروبي، وستتخذ إجراءات في حال فرض الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس.

من جهتها قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" أنها تأسف لتصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بشأن احتمال توقف عبور الغاز إلى أوروبا.

وأضافت، "يؤسفنا هذا البيان" مشددة على أنه، وفقا للوزارة، سيستمر تنفيذ جميع عقود إمدادات الغاز الحالية.

المصدر: نوفوستي