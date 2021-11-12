عدسة RT ترصد مطالب اللاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا

نظم مجموعة من الأطفال من نزلاء المخيم العشوائي الذي أقامه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عند حدود بيلاروس وبولندا، مظاهرة احتجاجا على ظروف معيشتهم.

ووثقت عدسة RT اليوم الجمعة هؤلاء الأطفال المتظاهرين وهم يحملون لافتات تندد بسلوك الاتحاد الأوروبي إزاء طالبي اللجوء العالقين على الجانب البيلاروسي من الحدود مع بولندا بسبب رفض دول الاتحاد فتح حدودها أمامهم.

وكتب على لافتات الأطفال لافتات منها: "أين حقوق الإنسان؟" و"نريد العبور سلميا" و"أود الذهاب للمدرسة".

ونشرت بولندا آلاف العسكريين عند الحدود لمنع المهاجرين الذين جاؤوا غالبا من بلدان الشرق الأوسط من دخول أراضيها، وسط تبادل الاتحاد الأوروبي وبيلاروس اتهامات بافتعال أزمة الهجرة.

المصدر: RT