أنباء عن إفراج دولة أجنبية عن 3.5 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

أفاد صحفي إيراني مقرب من الحكومة بأن دولة أجنبية وافقت على الإفراج عن أموال إيرانية بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار تم تجميدها سابقا بفعل العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية ومدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، علي نادري، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، الإفراج عن تلك الأموال، دون الكشف عن الدولة التي اتخذت هذا القرار، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ قد دخل البلاد.

کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. — علی نادری (@naderitwt) November 11, 2021

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد على الموضوع.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا يقضي بسداد لندن دينا بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران عن الدبابات البريطانية التي لم يتم تسليمها لإيران عام 1979.

المصدر: RT