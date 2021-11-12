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أنباء عن إفراج دولة أجنبية عن 3.5 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

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أنباء عن إفراج دولة أجنبية عن 3.5 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة
AP Alexander Zemlianichenko
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أفاد صحفي إيراني مقرب من الحكومة بأن دولة أجنبية وافقت على الإفراج عن أموال إيرانية بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار تم تجميدها سابقا بفعل العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية ومدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، علي نادري، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، الإفراج عن تلك الأموال، دون الكشف عن الدولة التي اتخذت هذا القرار، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ قد دخل البلاد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد على الموضوع.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا يقضي بسداد لندن دينا بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران عن الدبابات البريطانية التي لم يتم تسليمها لإيران عام 1979.

المصدر: RT

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