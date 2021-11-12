البيت الأبيض يسخر من ترامب: "خياله نشط للغاية"

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسخرية من البيت الأبيض، بعد أن أعلن أن مبعوثه السفير ريك غرينيل "يساعد في نزع فتيل التوترات بين صربيا وكوسوفو".

وأصدر ترامب بيانا يوم أمس الخميس قال فيه إن غرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا، قد زار الحدود بين البلدين (صربيا وكوسوفو) نيابة عنه، مضيفا: "الاتفاقات التي توسطت إدارتي فيها تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر".

The former president has an envoy ambassador and is conducting foreign policy pic.twitter.com/m60Wkl9gU1 — David Freedlander (@freedlander) November 11, 2021

وردا على بيان ترامب هذا، قال مسؤول في البيت الأبيض: "بعيدا عن خياله النشط للغاية، لم يعد دونالد ترامب رئيسا، وليس لديه أي مبعوث أو سفراء يمثلون الولايات المتحدة".

NEW: “Outside of his very active imagination, Donald Trump is no longer President and doesn’t have any ‘envoy ambassadors’ representing the United States," a White House official tells me in response to this: https://t.co/Rz8aBl4p7X — Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) November 11, 2021

وشغل غرينيل منصب سفيرا لإدارة ترامب في ألمانيا من 2018 إلى 2020 قبل أن يصبح المبعوث الرئاسي الخاص لصربيا ومفاوضات كوسوفو للسلام.

وقد تم إلغاء هذا المنصب بعد أن خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

المصدر: RT + "الإندبندنت"