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مينسك تدعو الاتحاد الأوروبي للحوار لتسوية أزمة المهاجرين على حدودها

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مينسك تدعو الاتحاد الأوروبي للحوار لتسوية أزمة المهاجرين على حدودها
Reuters
الحدود البيلاروسية البولندية
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صرحت نائبة رئيس الادارة الرئاسة البيلاروسية، أولغا تشوبريس، أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومينسك ضروري، وقد يصبح مخرجا من الوضع حول اللاجئين الموجودين على حدود بيلاروس مع الاتحاد.

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وقالت في حديثها لقناة "أو أن تي": "كيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟ يبدو لي أنه يجب على رؤساء الدول المجاورة، بولندا وليتوانيا والدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يطلقوا حوارا مع مسؤولي وقيادة جمهورية بيلاروس بشأن وضع خارطة طريق، وذلك لمنع تدهور الوضع... والتغلب على العواقب السلبية المحتملة التي قد تسفر عن وقوع ضحايا بشرية".

وأضافت أن خارطة الطريق المقبلة ستسمح بتوحيد الجهود لمساعدة المهاجرين، مشددة أن تسوية القضية يجب أن يشارك فيها مفوضو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين.

كما دعت إلى إجراء تقييم قانوني لإجراءات قوات الأمن البولندية تجاه اللاجئين.

المصدر: نوفوستي

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