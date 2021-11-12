ميركل تحذر من أن جائحة كورونا لم تنته وتدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية لمكافحتها

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن جائحة "كوفيد-19" لم تنته بعد، داعية دول العالم إلى تعلم كيفية اتخاذ تدابير وقائية بسرعة لمكافحتها.

وأضافت ميركل في تصريحاتها بمنتدى الأعمال، كجزء من أسبوع قادة أبيك، الذي عقد عن طريق الفيديوكونفرنس، اليوم الجمعة، "في المرحلة الأولى، تعاملنا مع انتشار الفيروس بنجاح كبير، لكن سرعان ما أدركنا أن التحدي الأكبر هو القدرة على التصرف بسرعة واستباقية لاتخاذ تدابير وقائية بمجرد زيادة عدد الحالات بشكل حاد (المواجهة السريعة في حال ارتفاع الإصابات)".

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وتابعت قائلة: "لسوء الحظ، تشهد ألمانيا الآن الموجة الرابعة، ونسجل زيادة كبيرة في عدد المصابين. يجب أن نفهم أن هذه ليست النهاية، بل علينا تعلم التنبؤ بنموه (انتشار الفيروس وازدياد الإصابات) وأن نفهم آليه التصرف بشكل وقائي (والوقاية منه)، كان هذا ولا يزال بالنسبة لي أصعب شيء خلال هذا الوباء".

كما أشارت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها خلال كلمتها إلى أهمية التزامات المجتمع الدولي التي تم التعهد بها في قمة المناخ في غلاسكو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وشددت على ضرورة تنفيذها بدقة من أجل "بناء مستقبل خالٍ من الكربون" في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس





