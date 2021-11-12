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فرنسا: سنبحث مع روسيا أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس خلال اجتماع "2+2"

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فرنسا: سنبحث مع روسيا أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس خلال اجتماع
Sputnik MAXIM BLINOV
اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وفرنسا في موسكو عام 2019
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مع روسيا بحث أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية، خلال الاجتماع الوزاري الفرنسي الروسي بصيغة "2+2".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في حديث لقناة "بي إف إم"، إن "وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي سيؤكدان الموقف الثابت بهذا الشأن خلال اللقاء مع نظيريهما الروسيين صباح الجمعة".

وأشارت إلى أن فرنسا تؤيد الحوار مع روسيا، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2019.

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وأكدت المتحدثة: "سنتطرق إلى القضايا التي توجد خلافات بشأنها، لكننا سنبحث أيضا المسائل التي توفر الفرص للتوافق، مثل العلاقات مع إيران وغير ذلك من المواضيع".

واعتبرت لوجندر الحوار مع روسيا "مفيدا جدا".

ومن المقرر أن يبحث وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في باريس خلال الاجتماع مع نظيريهما الفرنسيين بصيغة "2+2" قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي والرقابة على الأسلحة، إضافة إلى دائرة واسعة من القضايا الإقليمية.

المصدر: "تاس"

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