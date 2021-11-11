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أردوغان: اليونان تحولت بالكامل إلى قاعدة عسكرية أمريكية

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أردوغان: اليونان تحولت بالكامل إلى قاعدة عسكرية أمريكية
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اليونان تحولت عمليا بالكامل إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس في أنقرة: "الولايات المتحدة تستخدم القواعد العسكرية في اليونان، وعددها كبير لدرجة لا يمكن حسابها، ولذا تحولت اليونان عمليا إلى قاعدة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن إقامة قاعدة عسكرية جديدة للقوات الأمريكية في جزيرة ألكسندروبوليس (دادا آغاتش) جزء صغير فقط من هذه العملية، وتابع: "لماذا يحدث ذلك؟ تحدثت عن هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكن لا يوجد هناك أي رد. وتصرفات اليونان في المنطقة غير صائبة".

وشدد أردوغان على ضرورة اتفاق الدول الـ3 حول هذا الموضوع باعتبارها حليفة في الناتو، خاصة أن تركيا تعد الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الإسهام المالي والقوة العسكرية حسب قوله.

وأبرمت الولايات المتحدة واليونان يوم 14 أكتوبر اتفاقا يوسع التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك عبر السماح للطرف الأمريكي بإقامة 4 قواعد جديدة في الأراضي اليونانية بما في ذلك في جزيرة ألكسندروبوليس.

وتقول اليونان إن هذه العملية تهدف إلى ضمان أمنها في حال تعرضها لهجوم من قبل تركيا في ظل العلاقات المتوترة بينهما، بينما يعتبر بعض الخبراء أن التوسع الأمريكي في المنطقة موجه ضد روسيا.

المصدر: وكالات  

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