هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters /FW1F/Alex Richardson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rprp
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.
ودعا خبراء الصحة في وقت سابق من يوم الخميس الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.