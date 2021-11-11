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وزارة الدفاع الروسية: الناتو كثف نشاطه العسكري في البحر الأسود وأعماله العدائية تهدد الأمن الإقليمي

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وزارة الدفاع الروسية: الناتو كثف نشاطه العسكري في البحر الأسود وأعماله العدائية تهدد الأمن الإقليمي
Reuters
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة البحر الأسود ازداد، وأعلنت أن سلاح الجو الروسي رصد 4 طائرات استطلاع تابعة للناتو وقام باعتراضها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تدريبات الناتو غير الروتينية في منطقة البحر الأسود، بالقرب من حدود روسيا الاتحادية، هي أعمال عدوانية من قبل الولايات المتحدة وتشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة في نفس السياق إن طائرة استطلاع "RC-135" تابعة لسلاح الجو البريطاني حاولت الاقتراب من الحدود الروسية بالقرب من جنوب غرب شبه جزيرة القرم.

وأضافت أن طائرة الاستطلاع البريطانية حاولت "من الساعة 00 :12 إلى الساعة 15:00 الاقتراب من حدود روسيا الاتحادية في شبه جزيرة القرم.

وقالت إن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" أقلعت واقتربت من الطائرة البريطانية على مسافة نحو 30 كيلومترا من حدود روسيا، وأجبرتها على تغيير مسارها والابتعاد عن الحدود الروسية.

المصدر: تاس + نوفوستي

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