وفاة آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا بعد معاناة مع المرض
AP
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توفي آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا فريدريك دي كليرك، الذي أفرج عن رمز مناهضة الفصل العنصري نيلسون مانديلا وتقاسم معه جائزة نوبل للسلام، اليوم الخميس عن عمر 85 عاما، كما أعلنت مؤسسته.
وقال بيان اليوم الخميس، إن "مؤسسة "إف دبليو دوكليرك" تعلن ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق بهدوء في منزله في فريسناي في كيب تاون، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع السرطان".
وفريدريك دي كليرك، من مواليد 18 مارس 1936 في جوهانسبرغ، وهو سياسي ومحامي جنوب إفريقي، وهو آخر رئيس أبيض لجمهورية جنوب إفريقيا.
AP
AP
المصدر: أ ف ب
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