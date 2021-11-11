ألمانيا تحمل لوكاشينكو المسؤولية عن أزمة المهاجرين على الحدود وتتوعد بعقوبات

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤول عن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات ضد مينسك.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه "لا أحد يستطيع الإفلات من العقاب بالمشاركة في هذه الشبكة لنقل المهاجرين غير الشرعيين، وهذه إشارة إلى بلدان العبور والدول الأصلية (للمهاجرين) وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس".

وأشار ماس إلى أنه لا يوجد نظام عقوبات في الاتحاد الأوروبي ضد شركات الطيران، ولكن يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منع الرحلات الجوية من الهبوط في مطاراتها.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو. وسنتخذ قرارا في هذا الشأن يوم الاثنين المقبل".

المصدر: تاس