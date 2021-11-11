بيسكوف: نشاط سفن حلف الناتو في البحر الأسود مصدر قلق لبوتين

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشاط سفن حلف الناتو في البحر الأسود يعد مصدر قلق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وردا على سؤال صحفي حول موقف الرئيس بوتين من أعمال السفن العسكرية الأمريكية المشاركة في المناورات الحربية الواسعة في البحر الأسود، أجاب بيسكوف: "إنه يثير قلقا لديه (لدى الرئيس بوتين) وهو قد تحدث عن ذلك".

وردا على سؤال حول إجراء أي محادثات على المستوى العالي حول استفزازات سفن حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود، ذكر بيسكوف أنه "كانت هناك اتصالات دائمة بين العسكريين (من البلدين)". وأضاف: "بشكل عام كانت هناك اتصالات على مستوى الأركان العامة، وهذا الأمر إيجابي جدا. لكن مثل هذه التحركات بالقرب من حدودنا بالطبع تعد سببا للاهتمام المتزايد والإجراءات الأمنية المشددة. هذا ما كان يشير إليه الرئيس الروسي ووزير الدفاع".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقا بأن السفن التابعة للقوات البحرية الأمريكية وصلت للمشاركة في المناورات الدولية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة الأمريكية في أوروبا بمنطقة البحر الأسود. وأضافت أن المناورات تشارك فيها المدمرة "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة، وناقلة وسفينة قيادة. وترى الوزارة أن هذه الأعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: تاس