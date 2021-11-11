الكرملين: بوتين على اتصال دائم مع لوكاشينكو حول أزمة المهاجرين وروسيا تبذل جهودا لإيجاد حل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، حول أزمة المهاجرين، وأكد أن موسكو تبذل جهودا لإيجاد حل.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "روسيا تحاول مثل جميع البلدان الأخرى، بذل الجهود لإيجاد حل لهذا الوضع ... الرئيس على اتصال دائم مع نظيره البيلاروسي. وأجرى الرئيس محادثة هاتفية أمس مع القائم بأعمال مستشار ألمانيا (أنغيلا ميركل) وكان الوضع على الحدود هو الموضوع الرئيسي خلال هذه المحادثات".

وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترا بعد تجمع نحو 3 آلاف مهاجر منهم مئات النساء والأطفال، في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت بولندا التي نشرت قوات على حدودها مع بيلاروس عدم السماح للمهاجرين بعبور الحدود والدخول إلى أراضيها، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين بيلاروس وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بافتعال الأزمة.

نوفوستي