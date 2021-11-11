إيران.. مظاهرات في محافظة قم احتجاجا على لقاح كورونا (فيديو)
Reuters
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شهدت محافظة قم الواقعة شمال إيران، مظاهرات اليوم الخميس، أمام مكاتب الحوزة العلمية وذلك احتجاجا على لقاح كورونا.
حيث أوصى معظم علماء الدين و المراجع في هذه مدينة قم، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء في البلاد، ما آثار احتجاج بعض الجاليات الدينية المتطرفة.
ووفق إعلان السلطات الصحية في إيران، محافظة قم تشهد أقل نسبة تلقيح بين المحافظات الإيرانية.
المصدر: RT
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