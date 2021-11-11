بينيت: لن نسمح لواشنطن بإعادة فتح قنصليتها في القدس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال لقائه وفدا من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أنه "لن يسمح لواشنطن بإعادة فتح قنصليتها في القدس.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت إنها ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية، والتي تم إغلاقها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 وتم دمج موظفيها في السفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب إلى القدس قبل عام.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن بينيت وصف الخطوة الأمريكية المخطط لها بأنها "غير مقبولة"، على الرغم من اعترافه بالحساسيات السياسية الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، والوعد الذي وجهه بايدن إلى ناخبيه.

وقال بينيت لوفد الكونغرس الذي يزور تل أبيب: "لن أحاول تسجيل نقاط سياسية حول هذه القضية، لكن موقف الحكومة هو أن إعادة فتح القنصلية أمر غير مقبول".

والوفد الديمقراطي الذي تترأسه النائبة روزا ديلورو، ويضم مارك بوكان وباربرا لي وميلانيا ستانسبيري وجمال بومان، التقى أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"